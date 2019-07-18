Негатив проти Гройсмана поширюють виключно боти – дослідження

Увесь негатив, критика і хейтерство, які можна зустріти в Фейсбуці про Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана, поширюються не живими людьми, а ботами.

Такі результати спільного дослідження VoxUkraine та компанії Artellence, які проаналізували найбільш коментовані ботами Facebook-дописи на сторінках найпопулярніших медіа та політиків за період з 1 травня по 8 липня 2019 року.

У своєму матеріалі на основі аналізу великого обсягу відкритих даних вони довели існування цілих армій фейкових акаунтів (бот-румів), які утримуються топполітиками України. Їхня задача – хвалити свого власника і розповсюджувати бруд про конкурентів. Одну з найбільших армій ботів має експрезидент Петро Порошенко. Це так звані в народі “порохоботи”, через мережу яких і розповсюджують дискредитаційні матеріали про його конкурентів.

Володимир Гройсман – єдиний із топполітиків України, у якого немає ботів. Найбільше критичних, образливих і хейтерських коментарів набирають новини про досягнення і позитивні рішення саме лідера партії “Українська стратегія Гройсмана”. 87% усіх коментарів під цими дописами – негативні, проти очільника Уряду постійно працює 589 ботів. Тоді як підтримку йому в коментарях висловлюють лише реальні люди.