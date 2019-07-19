У Тернополі під час моніторингу передвиборчої кампанії спостерігачі знайшли фейкові газети



Газети, бігборди і сітілайти без вихідних даних, а також відверті фейки фіксують спостерігачі коаліції «За чесні і прозорі вибори» у Тернопільській області. Їх не так багато, оскільки виборча кампанія стисла, але в останній тиждень передвиборчої боротьби випадки порушень почастішали, – йдеться на Терміново.

«Вишенькою на торті» цієї передвиборчої кампанії стала газета, яку днями розкидали під під’їздами у Тернополі. Це антиреклама кандидата від Європейської Солідарності на ОВО №163 Степана Барни. Видав її начебто «Автомайдан». В Тернопільському осередку ВО «Автомайдан» зазначають, що не мають нічого спільного з антиагітацією. «Автомайдан» займається антикорупційною діяльністю, а не агітаційною, – говорить в.о. голови осередку Юлія Гесюк.

– Жоден із членів нашої команди нічого подібного не поширював. Просимо громадян перевіряти інформацію, оскільки зараз часто маніпулюють інформацією і використовують імена організацій, які абсолютно до цього не причетні.

Юлія Гесюк показала також логотип Автомайдану, який не має нічого спільного з тим, який розмістили на газеті.

Тут є ознаки кримінального злочину, – додає Олександр Домбровський. – Це частина І статті 157 ККУ – «Перешкоджання вільному волевиявленню громадян, поєднане з обманом або примушенням до обману».

итуацію прокоментував і сам кандидат Степан Барна на своїй сторінці у Фейсбук.

– Цинізм замовників «газети» в тому, що вони навіть не спромоглися випустити її під власним грифом, натомість використали бренд «Автомайдану», – пише зокрема Степан Барна. – При усіх розбіжностях, які були у нас з лідерами Тернопільського Автомайдану – я ціную те, що вони не діяли за спиною у мене. Хтось намагався «зіштовхнути нас лобами» – не вийшло.

Вихідні дані в газеті є – замовник «Автомайдан», виготовлена на власному обладнанні, тираж – 20 тисяч примірників, відповідальний за випуск Ігор Безликий. Спостерігачі готують заяву в поліцію, аби правоохоронці дали оцінку, чи є ознаки злочину у розповсюдженні цієї антиагітації.