Вважався зниклим безвісти, – Ангелом додому повертається молодий захисник Назар Стрельбіцький з Тернопільщини

Підтвердилася загибель військовослужбовця з села Касперівці — Стрельбіцького Назара, 1993 року народження, який тривалий час вважався зниклим безвісти, повідомляють у Заліщицькій міській раді.

Ці місяці очікування і надії для рідних були сповнені віри у диво… Та, на жаль, звістка, якої боялися найбільше, стала реальністю. Війна знову безжально забрала молоде життя, зруйнувала мрії, осиротила родину, залишила невимовний біль у серцях близьких і всієї громади.

Назар віддав найцінніше — своє життя — за Україну, за наш спокій, за майбутнє кожного з нас. Його подвиг назавжди буде вписаний у пам’ять громади.

Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблого. У цю важку мить ми разом з вами у скорботі, розділяємо ваш біль і підтримуємо вас молитвою та добрим словом.

Нехай Господь прийме душу полеглого воїна у Свої обійми та дарує йому вічний спокій, а рідним — сили пережити цю непоправну втрату.