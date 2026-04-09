Трагедія на санній трасі: у Кременці судитимуть посадовця за смерть дитини

Загибель дитини на санній трасі у Кременці: директору спортшколи оголосили підозру

У Кременці директору дитячо-юнацької спортивної школи повідомили про підозру у справі щодо загибелі 14-річної спортсменки на санній трасі.

За даними Тернопільської обласної прокуратури, посадовцю інкримінують неналежне виконання службових обов’язків, що призвело до тяжких наслідків — загибелі дитини (ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України).

Слідство встановило, що керівник обіймав посаду з 1990 року та відповідав за технічний стан траси, її ремонт і безпечну експлуатацію. Водночас об’єкт був зношений приблизно на 80%: бетонні опори та дерев’яний настил перебували в аварійному стані.

Попри це, директор не організував технічного обстеження та не ініціював капітального ремонту. Ба більше, у січні 2023 року він уклав договір про передачу траси в оренду для проведення тренувань, знаючи про її небезпечний стан.

Трагедія сталася у травні 2023 року. Під час тренування під 14-річною спортсменкою провалився гнилий дерев’яний настил. Від отриманих травм дівчина загинула на місці.

Підозру оголосили після отримання висновків експертиз, які підтвердили причинно-наслідковий зв’язок між технічним станом споруди та смертю дитини.

Досудове розслідування здійснюють слідчі СУ ГУНП у Тернопільській області.