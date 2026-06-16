«Синергія культур»: у Чорткові відновлять історичну синагогу та створять мистецький центр

Чортківська міська рада та ГО «Іудаїстська релігійна громада м. Чорткова» підписали меморандум про співпрацю задля збереження та відновлення будівлі Нової синагоги — однієї з найважливіших пам’яток єврейської культурної спадщини міста.

Документ підписали міський голова Чорткова Володимир Шматько та керівник громадської організації Яків Баранов.

Як повідомили у міській раді, перший крок до порятунку архітектурної пам’ятки вже зроблено. Громада залучила грант у розмірі 100 тисяч доларів США від Міжнародного альянсу із захисту культурної спадщини в зонах конфліктів (ALIPH). Кошти спрямують на перший етап відновлення будівлі, зокрема на ліквідацію аварійного стану покрівлі.

Науково-дослідницьку документацію для проєкту розробив львівський архітектор Богдан Гой. Партнером у підготовці проєкту виступила ГО «Агенція регіонального розвитку».

У межах меморандуму сторони планують спільно працювати над залученням нових міжнародних грантів, благодійної допомоги та партнерів для проведення повноцінної реставрації історичної споруди.

Будівля Нової синагоги залишатиметься у комунальній власності громади. Після відновлення тут планують створити Мистецький муніципальний центр пам’яті «Синергія культур: Єврейська спадщина».

Згідно з концепцією, центр стане відкритим громадським простором для проведення виставок, конференцій, лекцій, мистецьких та освітніх заходів. Також він має сприяти популяризації історії єврейської громади Чорткова та розвитку міжнародних міжкультурних проєктів.

Крім того, єврейська релігійна громада зможе використовувати приміщення для проведення власних зустрічей, меморіальних та освітніх заходів.