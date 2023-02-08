Перша на Тернопільщині парафія ПЦУ перейшла на новоюліанський календар
Перша на Тернопільщині парафія Православної церкви України, яка перейшла на новоюліанський календар – у Лосятині Почаївської громади. Відтепер релігійні громади можуть приймати таке рішення самостійно.
Про це розповів митрополит Тернопільський і Кременецький Нестор.
За його словами, рішення про перехід на новоюліанський календар Православної церкви України обговорюватимуть у травні під час Архієрейського собору.
“На початку листопада були скликані парафіяльні збори, на яких всі ці питання були обговорені, протокольно завірені. І було написано звернення до Священного Синоду, до Блаженнішого Владики Епіфанія про те, що парафія села Лосятин має бажання перейти на новоюліанський календар”, – говорить настоятель церкви святого архистратига Михаїла Василь Хоміцький.
Синод схвалив перехід парафії 6 лютого. Про це розповів отець Василь. Парафіяни готові до того, що нерухомі свята, такі, як Різдво Христове, Богоявлення та Успіння Богородиці, святкуватимуть за новим календарем.
“Сьогодні календарна реформа в Україні – це процес дерусифікації. Наша парафія перейшла на новоюліанський календар. І ми вважаємо, що церква повинна здійснювати поступ, повинна йти в ногу з часом”, – каже парафіянка Надія Федорук.
“Найперше, що треба сказати, що впорядкується календар. Тобто, якщо є перше лютого, то є перше лютого, а не 1 і 13 чи 14, тобто цієї блуканини вже не буде”, – говорить Василь Хоміцький.
Православна церква України перехід на новоюліанський календар розгляне у травні на Архієрейському соборі. Про це розповів Митрополит Тернопільський і Кременецький Нестор. За його словами, перехід повинен відбуватися поступово і добровільно, але деякий час можуть співіснувати два календарі.
“Відбуваються збори. Якщо переважна більшість парафіян ухвалює рішення перейти на новоюліанський – вони переходять, а якщо більшість вирішує залишитися на юліанському календарі, то вони залишаються. Звичайно, про своє рішення вони повинні повідомити єпархіального архієрея, щоб було розуміння, що відбувається”.