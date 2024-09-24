Завтра відбудеться суд щодо справи тернопільського військкома, якого зупинили п’яним за кермом

25 вересня о 9 годині у Заліщицькому районному суді відбудеться справа про адміністративне порушення керівником Тернопільського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Сергієм Янчецьким, якого зупинили п’яним за кермом під час комендантської години в Заліщиках.

Військовий керував автомобілем Toyota Land Cruiser Prado.

Патрульні поліцейські запропонували Сергію Янчецькому пройти тест на сп’яніння і пристрій «Драгер» показав 1,41 проміле.





Сергія Янчецького призначили на посаду керівника Тернопільського ТЦК та СП взимку 2024 року. З 2020 по 2021 рік він перебував на посаді військового комісара Підгаєцького районного ТЦК та СП.