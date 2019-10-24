11:31 | 24.10.2019
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Порушників у Тернополі тепер шукатимуть квадрокоптером

Irena 0 Views Прокоментуй!

Шкідливий дим від спалення листя та трави дошкуляє тернополянам протягом всієї осені. Щоб швидше знаходити місця спалення та винуватців, за гроші міського бютжету Тернопільська муніципальна поліція придбала квадрокоптер, повідомляє TV4. Тепер вони можуть в реальному часі з повітря побачити сліди диму. Цими днями квадрокоптер продемонстрували журналістам і показали? як саме він допомагає у пошуку зловмисників. Останнім за спалення листя загрожує штраф. 

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