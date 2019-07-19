Понад 6 тисяч мешканців Тернопільщини тимчасово змінили місце голосування

За даними з офіційного сайту Державного реєстру виборців, понад 6 тисяч мешканців Тернопільщини скористалися можливістю тимчасової зміни місця голосування на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня. Про це інформує Громадянська мережа ОПОРА.

До 15 липня включно виборці мали можливість звернутися з мотивованою заявою до органів ведення Державного реєстру виборців про тимчасову зміну місця голосування без зміни виборчої адреси. Так, за інформацією з офіційного сайту ДРВ, на Тернопільщині 6031 особа тимчасово змінила своє місце голосування на позачергових виборах народних депутатів України, з них у межах своєї області 3654 виборці.

Під час чергових виборів Президента України 31 березня цією можливість скористалися 6,5 тисяч мешканців Тернопільщини, а під час повторного голосування цю процедуру пройшли 7011 осіб.

За місяць до завершення терміну визначеного законодавством для проходження процедури тимчасової зміни місця голосування, ОПОРАповідомляла про низьку явку громадян у відділи ведення ДРВ із відповідними заявами. Так, станом на 14 червня, лише 112 мешканців Тернопільщини скористався цієї можливістю. За інформацією із офіційного сайту ДРВ, кількість звернень громадян по всій Україні для проходження цієї процедури зросла у липні і найвища явка була зафіксована в останній день – 47 865 виборців.

Начальниця відділу введення ДРВ виконавчого комітету Тернопільської міської ради Ірина Бурда повідомила ОПОРІ, що в останні два дні до їхнього відділу для тимчасової зміни місця голосування звернулося близько 200 та 300 осіб відповідно. Вона розповіла, що черг не було, оскільки громадяни приходили рівномірно протягом робочого дня, і всі заяви працівникам відділу вдалося опрацювати. Також Ірина Бурда додала, що жодних скарг від виборців до них не надходило.