Тернопільщина втратила захисника Володимира Гургача



🕯️ Сумна новина напередодні Великодня. В той час, коли українці готуються до світлого Воскресіння Христового, Гусятинська громада у скорботі.

Ще 12 лютого 2026 року загинув Гургач Володимир Степанович, житель с. Сидорів, 30.11.1978 р.н., солдат, стрілець-помічник гранатометника, мужньо виконавши військовий обов’язок в бою за Україну, в районі н.п. Данилівка Синельниківського р-ну Дніпропетровської області.

Майже два місяці рідні та близькі з надією чекали на добру звістку про нього. Молились і сподівались, що Володимир живий, що незабаром повернеться додому, що вони його обіймуть. На жаль, надії виявились марними…

Висловлюємо щирі співчуття батькові, сестрі, дружині та двом дітям, а також усім тим хто знав Володимира.

Вічна і світла памʼять Герою України!