Скандал під Тернополем: голову громади судитимуть за знищення парку «Загребелля»

На Тернопільщині завершили досудове розслідування щодо голови однієї з територіальних громад, якого обвинувачують у пошкодженні об’єкта природно-заповідного фонду з тяжкими наслідками.

За даними Тернопільської окружної прокуратури, посадовець організував незаконну вирубку дерев у регіональному ландшафтному парку «Загребелля», де будь-які господарські роботи заборонені.

Слідство встановило, що голова громади дав вказівку комунальним працівникам розчистити ділянку. Робітники, не підозрюючи про порушення закону, виконали наказ. Для проведення робіт їм надали транспорт та необхідний інвентар.

У результаті було знищено 248 дерев різних порід, зокрема верби, клени, акації та аличу. Більшість із них були життєздатними.

Згідно з експертизою, довкіллю завдано збитків на понад 8,25 мільйона гривень.

Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. 2 ст. 252 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років.