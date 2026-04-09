На Тернопільщині за день виявили три боєприпаси часів Другої світової війни
8 квітня вибухонебезпечні предмети зафіксували одразу у трьох громадах області.
Артилерійські снаряди калібру 76 мм знайшли:
— у полі поблизу села Трибухівці,
— на території приватного господарства у селі Бобулинці,
— а також на кладовищі у селі Великий Глибочок.
Останній боєприпас піротехніки ДСНС вже вилучили та знешкодили.
До роботи на місцях залучалися офіцери-рятувальники громад — саме вони першими ідентифікували небезпечні знахідки та забезпечили безпеку до прибуття піротехніків.
⚠️ Такі боєприпаси й досі становлять реальну загрозу — найчастіше їх знаходять під час польових робіт або на присадибних ділянках.
Якщо натрапили на підозрілий предмет — не підходьте, не торкайтесь і одразу телефонуйте 101.