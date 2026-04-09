27-28 квітня у Тернополі на вул. Маркіяна Шашкевича буде тимчасово перекрито рух транспорту

З 27 по 28 квітня включно буде тимчасово перекрито рух транспорту у Тернополі на вулиці Маркіяна Шашкевича (на ділянці від будинку №12 до перехрестя вулиць Торговиця – Маркіяна Шашкевича). Відповідне рішення прийняте на черговому засіданні виконавчого комітету.

Перекриття зумовлене проведенням робіт з демонтажу та подальшого монтажу будівельного крану на вулиці Маркіяна Шашкевича, 12 ТОВ «АКС ДЕВЕЛОПМЕНТ ІНВЕСТ».

На ділянці проведення робіт будуть встановлені дорожні знаки згідно з тимчасовою схемою організації дорожнього руху (додається).