На Тернопільщині чоловік незаконно зрізав дерева в лісосмузі: відкрито кримінальне провадження

Поліцейські розслідують факт самовільної порубки дерев у селі Мечищів Саранчуківської територіальної громади.

Повідомлення про незаконну вирубку надійшло до правоохоронців від поліцейського офіцера громади. На місце події виїхала слідчо-оперативна група.

У ході перевірки встановлено, що 8 квітня близько 11:00 місцевий житель 1959 року народження у смузі відведення вздовж залізничної колії неподалік станції «Мечищів» за допомогою бензопили самовільно зрізав дерева.

Правоохоронці задокументували вирубку семи дерев. За словами чоловіка, деревину він заготовляв для власних потреб на наступний опалювальний сезон.

Наразі фахівці-екологи проводять експертне дослідження, аби визначити розмір збитків, завданих державі.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 246 Кримінального кодексу України (незаконна порубка лісу). Санкція статті передбачає штраф або до трьох років обмеження чи позбавлення волі.