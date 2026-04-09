Під Тернополем виявили мертвих тварин: працюють усі служби

У Тернопільському районі поблизу села Підгородне зафіксовано випадок загибелі тварин. Інформація про інцидент надійшла 8 квітня на «гарячу лінію».

Як повідомили у Головному управлінні Держпродспоживслужби в Тернопільській області, на місці виявили загиблих тварин — лоша та собак. Фахівці оперативно виїхали на виклик і підтвердили факт.

До реагування залучили поліцію, органи місцевого самоврядування та представників ветеринарної медицини. Спеціалісти відібрали матеріали для проведення лабораторних досліджень.

За рішенням протиепізоотичної комісії тварин утилізували відповідно до встановлених вимог. Наразі тривають перевірки та встановлюються всі обставини події.

У відомстві закликають громадян повідомляти будь-яку відому інформацію щодо цього випадку за телефоном: +380 96 802 83 51. Анонімність гарантують.