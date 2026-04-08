На Тернопільщині виявили порушення антитютюнового законодавства: оштрафовано на понад 60 тисяч гривень

У Тернопільській області за підсумками І кварталу 2026 року зафіксовано низку порушень антитютюнового законодавства. Перевірки проводили фахівці Головного управління Держпродспоживслужби в області на підставі звернень громадян.

Загалом було здійснено три позапланові заходи державного нагляду. У всіх перевірених суб’єктів господарювання виявили порушення вимог чинного законодавства.

Серед найпоширеніших порушень — розміщення інформації та зображень тютюнових виробів у меню закладів, незаконна реклама та викладка продукції поза межами дозволеного плаката, а також відсутність обов’язкових табличок про заборону куріння.

За результатами перевірок винесено чотири постанови про накладення штрафів на загальну суму 62 тисячі гривень.

Окрім контрольних заходів, упродовж кварталу проведено й просвітницьку роботу. Зокрема, організовано два навчальні заходи для студентів та оприлюднено шість інформаційно-роз’яснювальних матеріалів.

У відомстві нагадують, що відповідно до змін у законодавстві, запроваджених 4 лютого 2026 року, позапланові перевірки здійснюються виключно за наявності загрози життю та здоров’ю людей.

У разі виявлення порушень громадянам рекомендують зафіксувати їх на фото або відео, описати ситуацію, зазначити можливу загрозу для здоров’я та звернутися до Держпродспоживслужби.