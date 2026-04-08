У Копичинцях відкриють дитячу футбольну школу «Карпати Baby Team»

У Копичинцях стартує новий спортивний проєкт для дітей — футбольна школа «Karpaty Baby Team», створена за участі футбольного клубу «Карпати» та спортивного клубу «Сихів».

Про відкриття повідомив міський голова Богдан Келічавий. За його словами, відповідної домовленості вдалося досягти спільно з представниками клубів та секретарем міської ради Андрієм Патолою.

Новий спортивний осередок стане не просто футбольною секцією, а повноцінною платформою розвитку для дітей. Юні футболісти зможуть отримати професійний тренерський супровід, тренування за сучасною іспанською методологією, а також шанс у майбутньому потрапити до академії «Карпат». Крім того, для вихованців передбачені поїздки на матчі основної команди та участь у всеукраїнських і регіональних турнірах.

Офіційне відкриття школи відбудеться 15 квітня о 14:30 на штучному майданчику Центрального стадіону Копичинців.

Організатори запрошують дітей та батьків долучатися до нової футбольної спільноти, яка має на меті розвиток спорту в громаді та підтримку українського футболу.